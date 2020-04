Meteo Roma | previsioni per il weekend

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 17 aprile 2020)per ilTempo generalmente asciutto nelle ore diurne di sabato sebbene con molte nubi sparse; in serata si attendono deboli piogge. Anche domenica il tempo sarà generalmente instabile con piogge al mattino e nelle ore serali, breve pausa stabile nel corso del pomeriggio. Temperature comprese tra +13°C e +24°C.Lazio:per ilTempo prevalentemente stabile nelle ore diurne di sabato con molte nubi diffuse e isolate piogge nel pomeriggio sul viterbese; pioviggini estese su tutta la regione in serata. Domenica sarà un’altra giornata caratterizzata da precipitazioni diffuse specie in mattinata e poi anche nelle ore notturne, mentre al pomeriggio i fenomeni interesseranno soltanto la zona appenninica.Italia:per ilAl Nord: Al mattino molte nubi sulla Liguria, ...