Meteo MILANO | soleggiato e CALDO in crescita | sino al weekend

(Di venerdì 17 aprile 2020) Ilsuvedrà ancora consolidarsi l'anticiclone, con temperature in aumento verso valori di nuovo ben oltre la norma. Per un cambiamento bisognerà attendere l'inizio della prossima settimana, con temperature in graduale calo. Venerdì 17: poco nuvoloso. Temperatura da 9°C a 22°C. Pressione atmosferica media: 1018 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 5 Km/h, raffiche 19 Km/h. Zero Termico: circa 3100 metri. Sabato 18: poco nuvoloso. Temperatura da 11°C a 23°C. Pressione atmosferica media: 1017 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 5 Km/h, raffiche 18 Km/h. Zero Termico: circa 3200 metri. Domenica 19: poco nuvoloso. Temperatura da 12°C a 25°C. Pressione atmosferica media: 1015 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Est 5 Km/h, raffiche 19 Km/h. Zero Termico: circa 3200 ...