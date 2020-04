Meteo Italia | caldo anticiclone africano | ma presto piogge e temporali

Leggi su meteogiornale

(Di venerdì 17 aprile 2020)SINO AL 23 APRILE 2020, ANALISI E PREVISIONE Siamo al culmine del dominio dell'che, con la complicità di una depressione sulla Spagna, convoglia flussi d'aria piuttosto calda in risalita dal Nord Africa verso il Mediterraneo Centrale. Le temperature sono quindi in ulteriore aumento e saliranno ancora per tutto il fine settimana, con clima in qualche caso da anticipo d'estate. L'beneficia in pieno dell', anche se il tempo non è sempre soleggiato per il passaggio di frequenti velature e stratificazioni, che peraltro hanno causato giovedì spettacolari aloni attorno al sole in molte parti dell'. Siamo però agli sgoccioli di questo dominio anticiclonico, che sta per essere eroso dall'avanzata della depressione dall'Europa sud-occidentale. Il vortice si metterà in moto nel weekend da ovest verso est ...