Mes | l' Ue divide governo e cdx Sì da Pd | renziani e Forza Italia

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 17 aprile 2020) Il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza un paragrafo della risoluzione sulla risposta Ue al Coronavirus in cui chiede di "attivare" il Mes per far fronte alla crisi economica. Le delegazioni della Lega, del Movimento 5 Stelle e di Fratelli d'hanno votato contro, mentre quelle del Partito Democratico e diViva si sono espresse a favore. Segui su affarni.it