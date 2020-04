Mercato - Il peggior marzo di sempre

(Di venerdì 17 aprile 2020) Un breve termine azzerato e un lungo termine in calo verticale. Lemergenza coronavirus ha colpito, e pesantemente, anche il settore del noleggio, facendo crollare le nuove immatricolazioni dei due segmenti nel mese die nei primi 15 giorni di aprile. I numeri di Dataforce arrivano dopo un bimestre che già aveva mostrato la corda, con un -5,98% a gennaio e un -8,78% a febbraio nelle auto: con sole 28.521 targhe contro le 194.962 del 2019, il segno meno nello scorso mese per il comparto è stato dell85,37%, risultato di un -79,9% per il lungo termine e un -97,23% per il breve. Con i primi 15 giorni di aprile che parlano di sole 100 unità immatricolate contro le 9.000 dello stesso periodo dello scorso anno e le nove (nove!) targhe contro le 11.500 nel 2019 per il breve termine. Nel cumulato del trimestre, le immatricolazioni delle autovetture del comparto sono a ...

Fleet Magazine

