Mercato europeo - Immatricolazioni più che dimezzate a marzo | -51 | 8%

(Di venerdì 17 aprile 2020) Come da attese, la pandemia del coronavirus produce conseguenze pesanti sulla domanda automobilistica europea. Secondo i dati diffusi dall'Acea (l'Associazione europea dei costruttori), alenell'area Ue+Efta (compreso il Regno Unito) si sono attestate a 853.077 unità, il 51,8% in meno rispetto a un anno fa. "Con le misure di contenimento/isolamento in atto nella maggior parte dei mercati verso la metà del mese, la stragrande maggioranza delle concessionarie europee è stata chiusa nella seconda metà di. Di conseguenza, la domanda in tutta la regione è diminuita di oltre la metà nel mese scorso", spiega l'associazione.I dati dei mercati. L'andamento è comunque variegato nei diversi Paesi a causa delle diverse tempistiche o modalità di attuazione delle misure di contenimento. ...

Roma, 17 apr. (askanews) – Precipita il mercato europeo dell'auto a marzo con un -55,1% per effetto del coronavirus, dopo un inizio del 2020 già in rosso a gennaio (-7,5%) e a febbraio (-7,4%). Lo ...