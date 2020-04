Mercato auto Europa, a marzo crollo del 51,8%. L’effetto Coronavirus dimezza le vendite (Di venerdì 17 aprile 2020) Crolla a marzo il Mercato europeo dell’auto. Nella regione EU+Efta+UK si sono registrate 853.077 immatricolazioni, ben il 51,8% in meno rispetto alle 1.771.030 dello stesso mese del 2019. Prendendo invece in considerazione il primo trimestre dell’anno, e ricordando che il Mercato dell’auto era già in una fase di stagnazione a causa soprattutto della debolezza del canale privati, il calo è pari al 26,3%. L’atteso effetto Coronavirus, dunque, è stato puntuale. Come spiega l’associazione continentale dei produttori Acea, la maggior parte dei concessionari del vecchio continente è rimasta chiusa (in Germania riapriranno la prossima settimana). Se a questo aggiungiamo le restrizioni alla mobilità e le conseguenze economiche dei lockdown più o meno graduali, una forte contrazione della domanda era inevitabile. Il passo ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - colpito il mercato dell’auto : vendite in calo del 51 - 8%

Coronavirus - crolla il mercato dell'auto : -51 - 8% vendite a marzo in Europa

Coronavirus - automotive : giù il mercato dell’usato. Passaggi di proprietà : in Campania -61% (Di venerdì 17 aprile 2020) Crolla aileuropeo dell’. Nella regione EU+Efta+UK si sono registrate 853.077 immatricolazioni, ben il 51,8% in meno rispetto alle 1.771.030 dello stesso mese del 2019. Prendendo invece in considerazione il primo trimestre dell’anno, e ricordando che ildell’era già in una fase di stagnazione a causa soprattutto della debolezza del canale privati, il calo è pari al 26,3%. L’atteso effetto, dunque, è stato puntuale. Come spiega l’associazione continentale dei produttori Acea, la maggior parte dei concessionari del vecchio continente è rimasta chiusa (in Germania riapriranno la prossima settimana). Se a questo aggiungiamo le restrizioni alla mobilità e le conseguenze economiche dei lockdown più o meno graduali, una forte contrazione della domanda era inevitabile. Il passo ...

Corriere : A marzo mercato dell’auto dimezzato. Per Fca immatricolazioni giù del 74% - HuffPostItalia : Coronavirus, crolla il mercato dell'auto: -51,8% vendite a marzo in Europa - Adnkronos : #Auto, crolla il mercato europeo: in Italia dato peggiore - FabioSavelli : RT @Corriere: A marzo mercato dell’auto dimezzato. Per Fca immatricolazioni giù del 74% - tom141277 : RT @CdT_Online: Il mercato dell’auto crolla in Svizzera e in Europa -