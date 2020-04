Mattia: misure ‘resistenza’ da Regione Lazio, ora investire su scuola (Di venerdì 17 aprile 2020) Roma – “La Regione Lazio ha cercato di mettere in campo misure veloci e di resistenza. In questo momento, in cui si sta pensando alla fase 2, sono necessarie misure di prospettiva. Ci aspettano sfide importanti a partire la tutela di ogni posto di lavoro e della salute di ogni lavoratore”. Lo ha detto all’agenzia Dire la presidente della commissione regionale Lavoro e consigliere Pd, Eleonora Mattia. “Bisogna investire sulle infrastrutture digitali, la semplificazione amministrativa, e ripensare una nuova politica industriale che non si basi solo sugli aiuti di Stato ma renda protagonista ogni soggetto produttivo- ha spiegato Mattia- Ma l’investimento piu’ importante sara’ quello sul mondo della scuola. La pandemia ha costretto i nostri bambini e adolescenti a un distanziamento sociale e a ripensare il modo di svolgere la ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 17 aprile 2020) Roma – “Laha cercato di mettere in campoveloci e di resistenza. In questo momento, in cui si sta pensando alla fase 2, sono necessariedi prospettiva. Ci aspettano sfide importanti a partire la tutela di ogni posto di lavoro e della salute di ogni lavoratore”. Lo ha detto all’agenzia Dire la presidente della commissione regionale Lavoro e consigliere Pd, Eleonora. “Bisognasulle infrastrutture digitali, la semplificazione amministrativa, e ripensare una nuova politica industriale che non si basi solo sugli aiuti di Stato ma renda protagonista ogni soggetto produttivo- ha spiegato- Ma l’investimento piu’ importante sara’ quello sul mondo della. La pandemia ha costretto i nostri bambini e adolescenti a un distanziamento sociale e a ripensare il modo di svolgere la ...

In questo momento, in cui si sta pensando alla fase 2, sono necessarie misure di prospettiva. Ci aspettano sfide importanti a partire la tutela di ogni posto di lavoro e della salute di ogni ...

