Materazzi al veleno | “Se la Juventus quest’anno vince la Champions | non vale”

(Di venerdì 17 aprile 2020) L'ex difensore dell'Inter è tornato a parlare di, Icardi e Zidane. Sui bianconeri è stato categorico: "Quando ripartirà, laavrà un formato d'emergenza,re così non vale". Poi, sulla testata mondiale: "Venni criticato violentemente in Italia dalle stesse persone che avrebbero dovuto baciare la terra dove caminavo". E su Icardi: "Lasciatelo stare, l'importante è che vinca l'Inter"

Ultime Notizie dalla rete : Materazzi veleno

Un Marco Materazzi caricato al massimo, anche durante il periodo in cui il calcio si ferma, l'ex difensore di Inter e Nazionale, resta al centro dell'attenzione con dichiarazioni che fanno ben presto ...Lui e Ibra Recentemente era tornato a far parlare di sè per una polemica a distanza con Ibrahimovic con tanto di pepato botta e risposta tra i due, ora in una diretta Instagram ha riacceso vecchi ...