March il cane depresso per il rifiuto

Leggi su bigodino

(Di venerdì 17 aprile 2020)ha vissuto da randagio per molto tempo e si era perfino dimenticato di come era vivere in una casa calda ed avere degli amici umani amorevoli. Un volontario, quando lo ha visto, non poteva lasciarlo ed infatti ha deciso di portarlo nel suo rifugio, per cercare la soluzione ideale anche per lui. I primi giorni in quel posto, per lui non sono stati affatto semplici, poiché è stato sottoposto a diverse cure per farlo tornare a stare bene ed in salute. Subito dopo una famiglia, si è fatta avanti per adottarlo, ma dopo diversi incontri, hanno deciso di tirarsi indietro. Non volevano portarlo via. Da quel momento,ha iniziato ad entrare in depressione. Si è seduto davanti al muro e non aveva più intenzione di fare altro. Quelper lui, è stato terribile. Una giornalista, chiamata Dawn Timmeney, ha deciso di condividere la sua ...