Mara Venier in quarantena | ‘La sera niente coccole con Nicola Carraro | recito il rosario’

Leggi su tvzap.kataweb

(Di venerdì 17 aprile 2020) “Distanti, ma uniti”: è uno dei motti di questo periodo di, e non di rado vale anche all’interno delle mura domestiche, come nel caso diche essendo impegnata tutte le settimane con Domenica In prende tutte le precauzioni del caso quando rientra a casa dal marito. Tra di loroeffusioni, rispetto del distanziamento sociale e rifugio spirituale nella preghiera. LEGGI ANCHE: Domenica In,in lacrime alla vista del nipotino: ‘I nonni mi capiscono’: “Una doccia prima di rivedere il mio” Intervistata dal settimanale Nuovo, come riporta Fanpage.it,spiega quali accortezze usa sia nello studio di Domenica In che una volta tornata a casa: “Uso tutte le precauzioni: guanti, mascherina e rispetto la distanza tra le persone. Nello studio televisivo siamo in ...