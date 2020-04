Maltempo Yemen | inondazioni sui campi degli sfollati | morti 4 bimbi

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 17 aprile 2020) Quattro bambini sonoine altre cento persone sono rimaste ferite a seguito di pesanticausate dalnella centrale regione di Maarib, nel già martoriato Paese arabo, travagliato da anni di guerra, carestie e malattie endemiche. Secondo i media, i quattro bambini facevano parte di una stessa famiglia dipresente in un campo profughi nella regione di Maarib, 170 km a est della capitale Sanaa, in una zona vicina alla linea del fronte tra gli insorti Huthi, vicini all’Iran, e le forze lealiste sostenute dall’Arabia Saudita. Lee il, fanno sapere attivisti citati dai media panarabi, hanno distrutto circa una ventina didinella regione di Maarib. La baracca dove si trovava la famiglia dei quattro minoriè stata completamente spazzata via dalla furia dell’acqua e del vento, ...