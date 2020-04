Maltempo Emilia Romagna, l’assessore all’agricoltura: “Oggi chiederà al Ministero gli indennizzi” (Di venerdì 17 aprile 2020) “In queste settimane il meteo ha danneggiato pesantemente l’agricoltura, in particolare la frutta, soprattutto in Romagna. Oggi manderemo al Ministero una richiesta di deroga alla legge 102 che prevede indennizzi e sostegni economici a coloro che hanno subito avversità atmosferiche”. Lo annuncia l’assessore all’Agricoltura della Regione Emilia-Romagna, Alessio Mammi, in diretta Facebook e su Lepida Tv, nello spazio dedicato alle domande dei cittadini. “Lo chiederemo – spiega – perché le temperature sono scese in maniera drastica in un periodo dell’anno dove di solito non accade. Il problema riguarda migliaia e migliaia di imprese che, a seguito della crisi determinata dal Coronavirus, dei problemi della cimice asiatica degli scorsi anni e ora delle gelate, rischiano di vedere compromessa la propria ... Leggi su meteoweb.eu La fake news dei tornado di oggi in Veneto ed Emilia Romagna : maltempo - vento e freddo - ma non c’è stata alcuna tromba d’aria

Maltempo Emilia Romagna : danni enormi al comparto ortofrutta (Di venerdì 17 aprile 2020) “In queste settimane il meteo ha danneggiato pesantemente l’agricoltura, in particolare la frutta, soprattutto in. Oggi manderemo aluna richiesta di deroga alla legge 102 che prevede indennizzi e sostegni economici a coloro che hanno subito avversità atmosferiche”. Lo annuncia l’assessore all’Agricoltura della Regione, Alessio Mammi, in diretta Facebook e su Lepida Tv, nello spazio dedicato alle domande dei cittadini. “Lo chiederemo – spiega – perché le temperature sono scese in maniera drastica in un periodo dell’anno dove di solito non accade. Il problema riguarda migliaia e migliaia di imprese che, a seguito della crisi determinata dal Coronavirus, dei problemi della cimice asiatica degli scorsi anni e ora delle gelate, rischiano di vedere compromessa la propria ...

Partiamo dalla giornata di lunedì 20 quando un vortice ciclonico in risalita dal Nord Africa darà il via ad una pesante fase di maltempo dopo tanti giorni di alta pressione e sole. Ci aspettiamo ...

"Il vento ha provocato danni incalcolabili"

Allarme degli agricoltori dopo le forti raffiche di martedì: "Serre e protezioni spazzate vie, solo a giugno capiremo l’entità delle perdite" ...

