Ma quale blocco dei confini regionali: De Luca non faccia il Salvini della Campania (Di venerdì 17 aprile 2020) Vincenzo De Luca minaccia di chiudere i confini della Campania da e verso il Nord se le regioni vorranno riaprire troppo in fretta i collegamenti oggi chiusi causa Coronavirus. Non solo dimentica di non avere questo potere, ma così si tramuta in uno di quegli amministratori della Lega che per anni si sono fatti detestare dal popolo meridionale con il loro disperato tentativo di alzare muri. Leggi su fanpage (Di venerdì 17 aprile 2020) Vincenzo Deminaccia di chiudere ida e verso il Nord se le regioni vorranno riaprire troppo in fretta i collegamenti oggi chiusi causa Coronavirus. Non solo dimentica di non avere questo potere, ma così si tramuta in uno di quegli amministratoriLega che per anni si sono fatti detestare dal popolo meridionale con il loro disperato tentativo di alzare muri.

ciropellegrino : Ma quale blocco dei confini regionali: #DeLuca non faccia il #Salvini della #Campania - Lucil1Luciana : @Bolognara @matteosalvinimi @berlusconi Ciao Peppa, dopo ti blocco perché sei un troll, però: Eurobond presi dal b… - Riflettente : Questionario esami di 3 media, anno 2070. - In quale mese ed anno iniziò la famosa pandemia che bloccò il mondo? -… - Delyp_53 : @MediasetTgcom24 Quale lettera? fare immediatamente un blocco navale x non farli partire possibile non si rendono c… - augustogrosset2 : RT @NinaRicci_us: Droni, posti di blocco, elicotteri, unità navali per chi viola la quarantena, ma solo se non sei un immigrato o il parent… -

Ultime Notizie dalla rete : quale blocco Ma quale blocco dei confini regionali: De Luca non faccia il Salvini della Campania Napoli Fanpage.it Ma quale blocco dei confini regionali: De Luca non faccia il Salvini della Campania

La frase «siamo pronti a chiudere i confini della Campania, cioè emanare un'ordinanza nella quale vieteremo ingresso ai cittadini delle regioni dove c'è ancora un elevato contagio da Covid», ...

Siamo a un bivio: altro debito o Moneta Fiscale?

Lo scontro è su quale debba essere lo strumento, ma la finalità è condivisa ... e per sfruttare efficacemente il risparmio interno occorrerebbe bloccare i movimenti di capitale, visto che i capitali ...

La frase «siamo pronti a chiudere i confini della Campania, cioè emanare un'ordinanza nella quale vieteremo ingresso ai cittadini delle regioni dove c'è ancora un elevato contagio da Covid», ...Lo scontro è su quale debba essere lo strumento, ma la finalità è condivisa ... e per sfruttare efficacemente il risparmio interno occorrerebbe bloccare i movimenti di capitale, visto che i capitali ...