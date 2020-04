Ma lo vuoi capire, la nuova canzone di Tommaso Paradiso canta di un nuovo amore disperato: il testo (Di venerdì 17 aprile 2020) Ancora un amore disperato. Ancora un amore che finisce. Ancora presa ammale. Squadra vincente non cambia e quindi Tommaso Paradiso non cambia la formula che il più delle volte lo ha portato al successo coi TheGiornalisti. Anche ‘Ma lo vuoi capire?’, nuova canzone del cantautore – uscita ieri e che pensiamo ascolteremo a lungo, perché suona come suonano tutte le canzoni in cui c’è Paradiso – parla di un amore che si infrange. E senza di lei “pure il vino buono sa di aranciata” (preferiamo il sushi che odiamo ma se imboccato sa di pizza margherita), “la notte non sa di niente, non prende gusto”, et cetera et cetera. Di seguito l’embedded della canzone da YouTube e – subito dopo – il testo intero. Ma lo vuoi capire – il testo Mi diverto solitamente dopo le 18:00 la mattina invece beh la ... Leggi su nonsolo.tv «Ma lo vuoi capire?» di Tommaso Paradiso : testo - significato e recensione

«Ma lo vuoi capire?» - Tommaso Paradiso canta l’amore come senso della vita

