M5S si astiene sulla risoluzione del Parlamento europeo per gli strumenti da mettere in campo contro il coronavirus (Di venerdì 17 aprile 2020) Il Movimento 5 Stelle non darà il via libera alla risoluzione del Parlamento europeo in merito agli strumenti da mettere in campo, in vista del prossimo Consiglio europeo, per contrastare la crisi economica derivante dall'epidemia di coronavirus. La scelta dei pentastellati a Bruxelles è arrivata dopo la controversa votazione di ieri, quando alcuni passaggi sono stati bocciati a causa di votazioni contrarie anche della Lega e di Forza Italia. Il caso più eclatante è stato quello dei coronabond, con un emendamento dei Verdi che puntava a introdurli e i no decisivi del Carroccio e degli Azzurri che hanno contribuito ad affossare la proposta. Ma ci sono state tensioni anche sui Recovery Bond, investimenti di ricostruzione spalmati su un quadro finanziario pluriennale (2021-2027): il Movimento 5 Stelle non aveva votato a favore della proposta francese, ...

La delegazione del Movimento 5 stelle al Parlamento europeo si asterrà sul voto finale alla risoluzione che riguarda il superamento ...

e intanto la compagine renziana di governo di Italia Viva si astiene. Ognuno per conto suo, preoccupati più di prendersi uno spicchio di sole piuttosto che proporre e perseguire una reale strategia.

