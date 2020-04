Lutto per Al Bano: ancora coronavirus. Il cantante sotto choc per la perdita inaspettata (Di venerdì 17 aprile 2020) Anche Al Bano Carrisi è in quarantena. D’altra parte in questo periodo non abbiamo scelta: siamo costretti a starcene in casa e possiamo uscire giusto per le cose essenziali. Ma la cosa inizia a pesare. Il cantante sta trascorrendo la sua quarantena nella sua tenuta in Puglia a Cellino San Marco insieme ai suoi figli e a Loredana Lecciso. Nella stessa tenuta ma in un’altra casa c’è anche Romina Power. Della serie: evviva la famiglia allargata. Nelle ultime ore Al Bano si è confessato ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del programma “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. Il cantante è di recente andato a Bari per un omaggio al personale sanitario del Policlinico che combatte giorno e notte contro il nostro attuale nemico numero uno. Per Al Bano questo periodo è particolarmente difficile. Anche ... Leggi su caffeinamagazine Coronavirus - il grave lutto per Al Bano "Mi disse di sposare Romina..." -

Romina Power : il lutto riaccende il dolore per la figlia Ylenia Carrisi

Romina Power - lutto per la cantante : la figlia nel cuore (Di venerdì 17 aprile 2020) Anche AlCarrisi è in quarantena. D’altra parte in questo periodo non abbiamo scelta: siamo costretti a starcene in casa e possiamo uscire giusto per le cose essenziali. Ma la cosa inizia a pesare. Ilsta trascorrendo la sua quarantena nella sua tenuta in Puglia a Cellino San Marco insieme ai suoi figli e a Loredana Lecciso. Nella stessa tenuta ma in un’altra casa c’è anche Romina Power. Della serie: evviva la famiglia allargata. Nelle ultime ore Alsi è confessato ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del programma “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. Ilè di recente andato a Bari per un omaggio al personale sanitario del Policlinico che combatte giorno e notte contro il nostro attuale nemico numero uno. Per Alquesto periodo è particolarmente difficile. Anche ...

carlogubi : Il lutto per le vittime del virus si può accettare e rielaborare. Il lutto per le vittime della malasanità, della r… - GenoaCFC : ?? Ci uniamo al lutto di @RaiSport per la scomparsa del giornalista Franco #Lauro. - spearbwings : i mb xhe ho avuto per quella felpa rossa la indossava pure nel primo ep di kq fellaz non sfioratemi oggi sono in lu… - AndreaQuadroni : Grazie per l'impegno culturale e civile portato avanti in tutti questi anni. Grazie per aver conservato e contribui… - Poesiaimmortale : Per questo son tanto neri gli occhi della mia donna, neri come corvi, e sembran vestire il lutto per chi, non nata… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto per Radioamatori in lutto per la morte del presidente del Club albese La Stampa Coronavirus, misure di contenimento per mesi: a rischio 8 bergamaschi su 10

Niente canti e flash mob sui balconi: lutto e sofferenza dominano tra le vie della città ... Il trend sembra finalmente migliorare, ma c’è il rischio di contagio per 8 bergamaschi su 10. Gli esperti ...

Coronavirus, il grave lutto per Al Bano "Mi disse di sposare Romina..."

Nel tentativo di rendere omaggio ai medici che sono in prima linea nella lotta contro il coronavirus, Al Bano ha fatto loro una sorpresa cantando dietro le finestre dell'albergo che ospita i dottori d ...

Niente canti e flash mob sui balconi: lutto e sofferenza dominano tra le vie della città ... Il trend sembra finalmente migliorare, ma c’è il rischio di contagio per 8 bergamaschi su 10. Gli esperti ...Nel tentativo di rendere omaggio ai medici che sono in prima linea nella lotta contro il coronavirus, Al Bano ha fatto loro una sorpresa cantando dietro le finestre dell'albergo che ospita i dottori d ...