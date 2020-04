Lutto nella musica | continua la ‘strage degli artisti’ | il coronavirus si porta via

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 17 aprile 2020) Ilha stroncato anche la leggenda del sassofono jazz Lee Konitz. L’artista, che aveva 92 anni, è morto ieri al Lenox Hill Hospital di New York. A dare la notizia della scomparsa alla stampa statunitense è stato il figlio, Josh Konitz, che ha attribuito il decesso al Covid-19. Konitz era nato a Chicago il 13 ottobre del 1927 e si era avvicinato allache era ancora un bambino. Aveva iniziato a suonare la fisarmonica da autodidatta per poi passare, influenzato da Benny Goodman, al clarinetto. In seguito, a 11, Konitz, volendo suonare in qualche orchestrina, capì che doveva imparare a suonare anche il sassofono tenore. Iniziò a studiare il jazz con Lennie Tristano (unoartefici del cool-jazz), di cui conserverà l’impronta stilistica per tutta la carriera. Nel 1943, ormai divenuto musicista professionista, per suonare ...