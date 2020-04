L’ultimo aggiornamento di Ps4 sta causando alcuni problemi (Di venerdì 17 aprile 2020) (Foto: Sony)L’ultimo aggiornamento firmware rilasciato da Sony per Ps4 sta causando qualche grattacapo di troppo ad alcuni utenti, come si può facilmente verificare sia su Twitter sia in alcuni forum oltre che su Reddit. Non si tratta di bug ufficiali che colpiscono tutti i possessori della console, ma comunque sta interessando un buon numero di gamers. Tutto è partito nelle scorse ore con il rilascio dell’update firmare 7.50 che non apportava sostanziali novità, dedicandosi soprattutto alla correzione di alcuni bug. Ma come spesso accade, per alcuni utenti l’effetto sortito è stato opposto con problematiche che sono emerse dal nulla. E così dall’ottimizzazione delle prestazioni sono affiorati alcuni problemi non da poco. Si può infatti leggere di utenti che non possono accendere correttamente Ps4 dato che il boot va in ... Leggi su wired Coronavirus - l’ultimo aggiornamento dalla Protezione Civile : la situazione odierna

(Foto: Sony)L'ultimo aggiornamento firmware rilasciato da Sony per Ps4 sta causando qualche grattacapo di troppo ad alcuni utenti, come si può facilmente verificare sia su Twitter sia in alcuni forum oltre che su Reddit. Non si tratta di bug ufficiali che colpiscono tutti i possessori della console, ma comunque sta interessando un buon numero di gamers. Tutto è partito nelle scorse ore con il rilascio dell'update firmare 7.50 che non apportava sostanziali novità, dedicandosi soprattutto alla correzione di alcuni bug. Ma come spesso accade, per alcuni utenti l'effetto sortito è stato opposto con problematiche che sono emerse dal nulla. E così dall'ottimizzazione delle prestazioni sono affiorati alcuni problemi non da poco. Si può infatti leggere di utenti che non possono accendere correttamente Ps4 dato che il boot va in ...

