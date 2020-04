Luis Sepulveda, omaggio in tv con La gabbianella e il gatto: trailer, trama e curiosità (Di venerdì 17 aprile 2020) Mediaset omaggia lo scrittore Luis Sepúlveda, deceduto il 16 aprile a causa del Coronavirus e trasmette venerdì 17 aprile alle 16.20, su Italia 1 il film di animazione La gabbianella e il gatto, lungometraggio diretto da Enzo D’Alò basato sul celebre romanzo Storia di una gabbianella e di un gatto che le insegnò a volare. La gabbianella e il gatto, trailer La gabbianella e il gatto, trama La storia racconta di Kengah, un gabbiano avvelenato da una macchia di petrolio nel mare del nord, che riesce ad affidare, in punto di morte, il proprio uovo al gatto Zorba (voce di Carlo Verdone), strappandogli tre promesse: quelle di non mangiare l’uovo, di averne cura finché non si schiuderà e di insegnare a volare al nascituro. La gabbianella e il gatto, curiosità Le musiche originali del film sono di David Rhodes. Il brano ... Leggi su tvzap.kataweb Oggi in TV : Omaggio a Luis Sepulveda su Rai5 venerdì 17 aprile alle 12.30

Luis Sepúlveda - guerrigliero della parola : la sua scrittura un faro e una bussola

La gabbianella e il gatto - l’omaggio di Italia 1 a Luis Sepulveda (Di venerdì 17 aprile 2020) Mediaset omaggia lo scrittoreSepúlveda, deceduto il 16 aprile a causa del Coronavirus e trasmette venerdì 17 aprile alle 16.20, su Italia 1 il film di animazione Lae il, lungometraggio diretto da Enzo D’Alò basato sul celebre romanzo Storia di unae di unche le insegnò a volare. Lae ilLae ilLa storia racconta di Kengah, un gabbiano avvelenato da una macchia di petrolio nel mare del nord, che riesce ad affidare, in punto di morte, il proprio uovo alZorba (voce di Carlo Verdone), strappandogli tre promesse: quelle di non mangiare l’uovo, di averne cura finché non si schiuderà e di insegnare a volare al nascituro. Lae il, curiosità Le musiche originali del film sono di David Rhodes. Il brano ...

repubblica : ??È morto Luis Sepulveda, lo scrittore cileno ucciso dal coronavirus - RaiTre : 'La lettura è la forma migliore per confrontarsi con il mondo. Ti arma di qualcosa, ti fa bene, ti rende più libero… - caritas_milano : 'È molto facile accettare e amare chi è uguale a noi, ma con qualcuno che è diverso è molto difficile, e tu ci hai … - HegelFriedrich : Dopo i Cent'anni di solitudine di Luis Sepúlveda di ieri, per non essere da meno Repubblica rilancia con un Salvini… - BLIND_DATA24 : Luis Sepúlveda nel ricordo della moglie: 'Il suo addio sono parole d’amore' -