Luis Sepulveda | il grande scrittore cileno | da anni di stanza nel mondo | è morto per

(Di venerdì 17 aprile 2020) Lo scopo di questo diario non era quello di incupire voi che leggete. Non lo è tuttora. E non è certamente quello di incupire me che scrivo, mi voglio abbabene per evitare di farlo. Un diario è un diario, racconta quel che succede, diventa in qualche modo il ricettacolo di suggestioni, pensieri a voce più o meno alta, amplifica i sentimenti, nello specifico le incertezze, la rabbia, lo sconforto, la paura, la malinconia, la speranza, tutto quel che succede, e nello specifico tutto quel che succede a me, è il mio diario, e alla mia famiglia, le persone che con me stanno vivendo questa anomala e lunghissima reclusione, come quello che vedo dalla finestra, dai balconi, quello che vedo le rare volte che esco, una volta ogni otto giorni, ormai, per fare la spesa, un diario, appunto. E in un diario del contagio, così ho cominciato a ...