Luca Vismara, dedica d’amore alla nonna scomparsa, “Le devo il sorriso…” (Foto) (Di venerdì 17 aprile 2020) Luca Vismara, cantante noto per la sua partecipazione prima ad Amici di Maria De Filippi e poi all’Isola dei Famosi, dove si è classificato terzo, ha recentemente subìto un grandissimo lutto. Una perdita che indubbiamente lo segnerà per tutta la vita e a cui ha voluto dare il giusto omaggio con un post dedicato alla sua cara nonna. È proprio la nonna ad averlo lasciato, il 28 febbraio scorso. Una nonna a cui Luca Vismara era legatissimo e che proprio in questi giorni avrebbe compiuto 96 anni. Una perdita che, però, il cantante non ha reso nota fin dal primo momento forse perché, in un momento come quello che stiamo vivendo, con l’emergenza Coronavirus, sono in tanti a piangere un parente morto. Cos’ha scritto il giovane Luca all’amata nonna? Vediamolo. Luca Vismara, l’importanza della famiglia Luca Vismara è ... Leggi su kontrokultura Lutto per Luca Vismara : “Ho perso mia nonna”

Luca Vismara "Mia nonna Carla è morta"/ "Se n'è andata prima di tutto questo casino"

Luca Vismara, cantante ed ex naufrago dell’Isola Dei Famosi, si trova in questi giorni difficili a dover superare la perdita dell’amata nonna, scomparsa lo scorso 28 febbraio. Oggi sarebbe stato il ...

A differenza di tutte le persone che, in questo periodo, muoiono senza l’affetto dei propri cari, la nonna di Luca Vismara ha potuto avere il suo funerale ed è questo uno dei motivi che ha spinto il ...

