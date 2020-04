Luca Argentero, Cristina Marino perde il volo ma trova l’amore (Di venerdì 17 aprile 2020) Galeotto è stato il volo tra quella che oggi è una delle più belle coppie dello spettacolo. Stiamo parlando dell’attore Luca Argentero e dell’influencer Cristina Marino. Il volo sì, quello che avrebbe dovuto prendere Cristina da Santo Domingo per rientrare in Italia, ma che non ha preso per un errore. Errore che le ha fatto battere il cuore… Il primo incontro di Luca Argentero e Cristina Marino A raccontare i particolari del loro primo incontro, è proprio la coppia con una diretta su Instagram. Vediamo cosa hanno raccontato Luca e Cristina, dal loro periodo di quarantena, nel casale in Umbria, nella villa a Città della Pieve. Si sono conosciuti sul set di Vacanze ai Caraibi, cinque anni fa: “Io dovevo partire – ha detto Cristina – mi hanno sbagliato il volo, proprio come in ... Leggi su pianetadonne.blog Cristina Marino a Luca Argentero : «Più invecchia - più è bello»

Luca Argentero - chi é? Età - Altezza - Carriera e Vita Privata

