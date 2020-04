L’onda di ritorno a Singapore fa paura | contagi tra migranti

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 17 aprile 2020), fino a poco tempo fa, veniva considerata un modello da seguire nella sua strategia di contrasto all'epidemia COVID-19. Ma oggi non è più così: un'ondata didelle infezioni sta mettendo in forte discussione l'azione della città-stato e, in particolare, la sottovalutazione del rischio connesso alle condizioni di vita dei lavoratori. Ieri, per esempio, è stata data notizia di 447 nuovi casi dio, che portano il totale a 3.699. Si tratta di un record. Ebbene, tra tutti questi i casi collegati ai lavoratoricon permesso di soggiorno, che vengono alloggiati in dormitori con condizioni di vita difficili, sono stati 404.Tutti e quattro i grandi focolai individuati ngli ultimi giorni sono legati ai lavoratorie, sul totale dei, circa la metà dei casi appartengono a questa fattispecie. Con ...