Lombardia | il punto della Regione Segui la diretta web dalle 17 30

LegaSalvini : #Fontana: Bentornato a Guido Bertolaso! L’ho incontrato questa mattina, nel mio ufficio, per fare il punto della si… - wireditalia : Ieri, ad esempio, nel suo consueto punto sul coronavirus in Lombardia ha detto di aver “sentito sui social” che c’è… - riktroiani : Sarà alle 18 e 30 il punto stampa della #Lombardia con il Governatore #Fontana per i dati odierni sul #COVID19. - thatgiga : In #Lombardia si parla di #fase2 con 250 morti al giorno. Si comincia a capire quanto vale un punto di #Pil. - mcc43_ : RT @inPrimisNotizie: La diretta di oggi con @beretta_g di @OpalBrescia e @rosybattaglia di @Valori_it per fare il punto sulla situazione sa… -

Lombardia punto Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Lombardia punto