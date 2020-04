L’Omaggio a Luis Sepulveda, Oggi in TV per Tutti “La Gabbianella e il Gatto” (Di venerdì 17 aprile 2020) Anche la tv vuole ricordare Luis Sepulveda, il romanziere cileno scomparso a causa del Covid-19. Oggi 17 aprile alle 16.20 infatti su Italia 1 andrà in onda “La Gabbianella e il gatto”, cartone animato per grandi e piccoli tratto dal best seller di Sepulveda “Storia di una Gabbianella e del gatto che le insegnò a volare“. La pellicola, uscita nel 1998, porta la firma dell’italiano Enzo D’Alò e narra del rapporto tra la Gabbianella Fortunata e un gruppo di gatti capitanati dal simpatico Zorba. Nomi eccellenti hanno prestato le voci ai personaggi, da Carlo Verdone ad Antonio Albanese, fino allo stesso Sepulveda che doppia il Poeta. Non è la prima volta che da un romanzo del compianto scrittore cileno viene tratto un film: stessa sorte toccò a “Il vecchio che leggeva romanzi d’amore“, che ... Leggi su youreduaction La gabbianella e il gatto - l’omaggio di Italia 1 a Luis Sepulveda (Di venerdì 17 aprile 2020) Anche la tv vuole ricordare, il romanziere cileno scomparso a causa del Covid-19.17 aprile alle 16.20 infatti su Italia 1 andrà in onda “Lae il gatto”, cartone animato per grandi e piccoli tratto dal best seller di“Storia di unae del gatto che le insegnò a volare“. La pellicola, uscita nel 1998, porta la firma dell’italiano Enzo D’Alò e narra del rapporto tra laFortunata e un gruppo di gatti capitanati dal simpatico Zorba. Nomi eccellenti hanno prestato le voci ai personaggi, da Carlo Verdone ad Antonio Albanese, fino allo stessoche doppia il Poeta. Non è la prima volta che da un romanzo del compianto scrittore cileno viene tratto un film: stessa sorte toccò a “Il vecchio che leggeva romanzi d’amore“, che ...

