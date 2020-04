Locatelli | Indice di contagio scende a 0 | 8 Cautela per la ripresa

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 17 aprile 2020) Giorgia Baroncini L'annuncio del presidente del Consiglio superiore di sanità: "R0 è già sotto uno". Poi ha avvertito: "Dobbiamo assolutamente essere cauti e attenti nella" Da settimane, l'attenzione di tutti è rivolta ad un numero: quello dell'di. R0 ("erre con zero") o "numero di riproduzione di base", per usare le parole dell'Istituto superiore di sanità (Iss), "rappresenta il numero medio di infezioni secondarie prodotte da ciascun individuo infetto in una popolazione completamente suscettibile, cioè mai venuta a contatto con il nuovo patogeno emergente". Un parametro che misura quindi la potenziale trasmissibilità di una malattia infettiva. Per interrompere la circolazione del Covid-19 è necessariore al di sotto di un contagiato per ogni persona positiva. "Dal punto di vista ...