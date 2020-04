Lo Spasimo di Palermo perde il suo albero del paradiso

Leggi su agi

(Di venerdì 17 aprile 2020) Un simbolo nel simbolo di. L'di Ailanto o del, sarà abbattuto nei prossimi giorni. Cresciuto all'interno della navata della Chiesa dellodi, la sua sorte è segnata, conferma l'amministrazione comunale. A conclusione dell'incontro tra agronomi, botanici del Comune e dell'Università, e una rappresentanza di associazioni ambientaliste, è emerso che non vi sono alternative all'abbattimento dell': la stabilità è compromessa e non sono ipotizzabili ancoraggi alla struttura del monumento. È inoltre emerso che le stesse radici dell', se non si provvederà alla rimozione, potrebbero arrecare danni alla struttura muraria. Le analisi effettuate hanno constatato il rischio "estremo" di crollo. Col parere positivo della Sovrintendenza ai Beni culturali e dopo diverse riunioni cui hanno ...