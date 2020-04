L’Italia è grande: Alessandro Andrei, il gigante che si tinse d’oro a Los Angeles 1984 (Di venerdì 17 aprile 2020) Dieci! Tante le volte che Alessandro Andrei riuscì a migliorarsi nella sua specialità, il getto del peso, nell’immediata vigilia delle Olimpiadi di Los Angeles, dal 27 maggio all’11 luglio 1984. Non ebbe bisogno di migliorarsi ulteriormente ai Giochi Olimpici per conquistare, primo e unico italiano, il titolo a Cinque Cerchi del getto del peso. Fiorentino, classe 1959, Alessandro Andrei si fa notare nel 1981 ai Campionati Europei Indoor di Grenoble ’81, dove con m.19,34 sfiora il podio, chiudendo al quarto posto. L’anno dopo a Forlì migliora per la prima volta (la prima di una lunga serie) il primato italiano con 20.35 ma ai campionato Europei di Atene non va oltre un deludente decimo posto fermandosi a 19.28. Non si perde d’animo, Andrei: l’anno dopo conquista l’argento ai Giochi del Mediterraneo ed è settimo ... Leggi su oasport Energia da fusione nucleare - il Coronavirus non ferma il progetto ITER : trasportata dall’Italia la più grande superbobina mai prodotta in Europa [FOTO]

