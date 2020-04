L'Italia della Liberazione sull'Espresso. "Stiamo perdendo proprio i testimoni di quegli anni" (Di venerdì 17 aprile 2020) Con il titolo “La Liberazione” esce in edicola domenica il settimanale L’Espresso. Un parallelo fra l’Italia di ieri, quella del 25 aprile 1945, e l’Italia di oggi, quella del coronavirus, che si appresta a festeggiare il 75esimo della Liberazione dal nazifascismo. Scrive nel suo editoriale il direttore Marco Damilano:Il domani che aspettiamo oggi è una nebulosa acre, amara. Qualcosa di molto lontano da quella festosa e fiera sfilata dei partigiani in corso Matteotti a Milano, che significava una pagina voltata. E l’inizio di una fase di democrazia politica e di benessere economico mai conosciuta. Ora se ne vanno i vecchi, nelle corsi degli ospedali, lasciati a morire da soli in una residenza o in una casa di riposo, sono gli ultimi testimoni di quegli anni, chi era bambino o era appena nato o stava per venire al mondo. La generazione nata ... Leggi su huffingtonpost Cura Italia - come chiedere alla banca l’anticipo della cassa integrazione. Soldi non prima di maggio - occhio all’obbligo di garanzia

Basket femminile - tutte le giovani italiane da seguire. Il talento non manca - ora serve un salto di qualità della Nazionale

Skam Italia 4 c’è la data : ma dove eravamo rimasti alla fine della terza stagione? (Di venerdì 17 aprile 2020) Con il titolo “La” esce in edicola domenica il settimanale L’. Un parallelo fra l’di ieri, quella del 25 aprile 1945, e l’di oggi, quella del coronavirus, che si appresta a festeggiare il 75esimodal nazifascismo. Scrive nel suo editoriale il direttore Marco Damilano:Il domani che aspettiamo oggi è una nebulosa acre, amara. Qualcosa di molto lontano da quella festosa e fiera sfilata dei partigiani in corso Matteotti a Milano, che significava una pagina voltata. E l’inizio di una fase di democrazia politica e di benessere economico mai conosciuta. Ora se ne vanno i vecchi, nelle corsi degli ospedali, lasciati a morire da soli in una residenza o in una casa di riposo, sono gli ultimidianni, chi era bambino o era appena nato o stava per venire al mondo. La generazione nata ...

FMCastaldo : Ennesimo #TRADIMENTO clamoroso della #Lega verso l'Italia: al Parlamento Europeo votano contro gli eurobond insieme… - Rinaldi_euro : Oggi il Prof. Giuseppe Guarino ci ha lasciato, il Paese perde uno dei più grandi giuristi della sua Storia. Un Leon… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ #Colao ha già finito i giga? Task force in difficoltà, e discute dell’immunità legale pe… - donpas52 : RT @NFratoianni: Ieri in Parlamento #Ue, la #Lega delle chiacchiere ha votato contro un emendamento che chiedeva i #Coronabond, fondamental… - LucianoRomeo9 : RT @LiberatiLinda: Il sindaco di Ferrara (Lega)ha speso 110mila euro di soldi pubblici per le famose mascherine col logo della regione Vene… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia della Coronavirus in Italia: contagi, morti e tutte le news sulla situazione la Repubblica Soluzioni digitali per città a prova di pandemia

Nel quadro della pandemia da COVID-19, molte istituzioni sovranazionali – come la Commissione ... Giuseppe Catarinozzi, direttore dei Mercati Pubblica Amministrazione e Sanità di Minsait in Italia, ...

COVID + lockdown, per Bankitalia Pil -5% in I trim. Ma banche, imprese e famiglie ora più solide

Secondo gli economisti di Bankitalia l'economia italiana pagherà molto cara la crisi del coronavirus e del conseguente lockdown: nel primo trimestre la contrazione sarà pari a -5%. Al tonfo ...

Nel quadro della pandemia da COVID-19, molte istituzioni sovranazionali – come la Commissione ... Giuseppe Catarinozzi, direttore dei Mercati Pubblica Amministrazione e Sanità di Minsait in Italia, ...Secondo gli economisti di Bankitalia l'economia italiana pagherà molto cara la crisi del coronavirus e del conseguente lockdown: nel primo trimestre la contrazione sarà pari a -5%. Al tonfo ...