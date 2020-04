L' Iss | Cautela per la fase 2 Presto per pensare alle vacanze

GiaPettinelli : #Coronavirus, #Iss: 'Non c'è stato nessun picco'. Fase 2 'con grande cautela' - Sanità - - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Iss, Rezza: 'Non c'è stato nessun picco', Brusaferro: 'Fase 2 con grande cautela' - UnioneSarda : #Iss, #Brusaferro: 'Cautela per la #fase2. Le vacanze estive? Troppo presto per pensarci' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Iss, Rezza: 'Non c'è stato nessun picco', Brusaferro: 'Fase 2 con grande cautela' - napolimagazine : CORONAVIRUS - Iss, Rezza: 'Non c'è stato nessun picco', Brusaferro: 'Fase 2 con grande cautela' -

Iss Cautela Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Iss Cautela