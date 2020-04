Libano, i rischi per le lavoratrici domestiche durante il “lockdown” (Di venerdì 17 aprile 2020) La diffusione della pandemia da Covid-19 in Libano sta facendo venire alla luce un enorme problema che, per la convenienza di tutti, è rimasto largamente invisibile. Nelle abitazioni private del paese vivono oltre 250.000 migranti, per lo più lavoratrici domestiche provenienti dall'Africa e dall'Asia. Sono intrappolate nel sistema della kafala, o sponsorizzazione. In un rapporto pubblicato un anno fa, Amnesty International aveva denunciato orari di lavoro massacranti, abolizione del (...) - Mondo / Libano, , Collaboratori, Coronavirus Leggi su feedproxy.google (Di venerdì 17 aprile 2020) La diffusione della pandemia da Covid-19 insta facendo venire alla luce un enorme problema che, per la convenienza di tutti, è rimasto largamente invisibile. Nelle abitazioni private del paese vivono oltre 250.000 migranti, per lo piùprovenienti dall'Africa e dall'Asia. Sono intrappolate nel sistema della kafala, o sponsorizzazione. In un rapporto pubblicato un anno fa, Amnesty International aveva denunciato orari di lavoro massacranti, abolizione del (...) - Mondo /, , Collaboratori, Coronavirus

sbandim : RT @RiccardoNoury: Libano, i rischi per le collaboratrici domestiche migranti durante il 'lockdown' - marinamantini : RT @RiccardoNoury: Libano, i rischi per le collaboratrici domestiche migranti durante il 'lockdown' - RiccardoNoury : Libano, i rischi per le collaboratrici domestiche migranti durante il 'lockdown' -

Ultime Notizie dalla rete : Libano rischi Libano, i rischi per le lavoratrici domestiche durante il “lockdown” AgoraVox Italia Libano, i rischi per le lavoratrici domestiche durante il “lockdown”

La diffusione della pandemia da Covid-19 in Libano sta facendo venire alla luce un enorme problema che, per la convenienza di tutti, è rimasto largamente invisibile. Nelle abitazioni private del paese ...

CAOS IRAQ/ Coronavirus, Usa e Iran: il “patto a tre” che fa saltare ogni governo

Le proteste, soprattutto da parte dei giovani, erano dirette contro la diffusa corruzione e finalizzate ad ottenere ampie riforme dell’attuale sistema, fondato su una divisione del potere in base alle ...

La diffusione della pandemia da Covid-19 in Libano sta facendo venire alla luce un enorme problema che, per la convenienza di tutti, è rimasto largamente invisibile. Nelle abitazioni private del paese ...Le proteste, soprattutto da parte dei giovani, erano dirette contro la diffusa corruzione e finalizzate ad ottenere ampie riforme dell’attuale sistema, fondato su una divisione del potere in base alle ...