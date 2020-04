Leopoldo Mastelloni a Storie Italiane | “Quello che possono dare gli anziani non si può

(Di venerdì 17 aprile 2020) AEleonora Daniele tenta dispazio e voce a tutti e oggi in collegamentoha evidenziato l’importanza deglie quindi di porre misure necessarie per tutelarli. Anche lui è anziano, ha 75 anni, ma sa di essere fortunato, perché in salute, perché produttivo. Usa proprio questo temine perché una persona che continua a produrre potrebbe valere più di un’altra. Non è così;ha paura per se stesso e ha paura che gli“vengano tolti di mezzo perché non produttivi, in generale”. Niente di più sbagliato: “Glisono la storia, la famiglia, gli affetti. Ci sono coppie che vivono insieme da 60 anni, da sempre. Ci sono i bambini da educare e voglio pensare che tutto questo faccia ragionare, faccia pensare che glisono da salvare. ...

storie_italiane : Anche Leopoldo Mastelloni fra gli ospiti di oggi in collegamento con @eleonoradaniele #storieitaliane -

Ultime Notizie dalla rete : Leopoldo Mastelloni

Ultime Notizie Flash

ERMA PIA CASTRIOTTA in arte H.E.R. nasce in Puglia, si diploma in violino al Conservatorio di Musica e in scenografia all’Accademia di Belle Arti nel 1993 debuttando l’anno seguente a teatro come ...Inoltre, a soli 9 anni, è finita nelle mani di un pedofilo: "Era anche sifilitco. Mi ha distrutto un seno, ho perso la parola per due giorni". Leopoldo Mastelloni, presente in studio, ha confidato che ...