Leicester | Vardy | quale è il record dell’attaccante inglese

🎯 Best / Worst shot accuracy % by league (50+ shots) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 – 👍(59.3) 👎 Doucoure (22)🇪🇸 – 👍 Suarez (55.8) 👎 Felix (28)🇮🇹 – 👍 Muriel (54.5) 👎 Mandragora (14.8)🇩🇪 – 👍 Andersson (59.6) 👎 Richter (29.4)🇫🇷 – 👍 Ben Yedder (57.8) 👎 ...

Vardy sta trascinando il Leicester a una grandissima stagione. Si tratta dell’attaccante che in Europa ha la migliore shot accuracy Oltre che principale trascinatore del Leicester, Vardy è l’attuale ...Basti pensare che il Wolverhampton è tra le squadre meno inglesi della Premier. Finora, zero gol in campionato sono arrivati da giocatori britannici. Un record in Premier. La squadra che invece ha ...