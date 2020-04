Lego Masters USA | la gara di costruzioni torna stasera su Blaze

(Di venerdì 17 aprile 2020)USAsualle 20:30, l'attore Will Arnett conduce il programma che ha rivoluzionato il modo di vedere i mattoncini! Sbarcasu(in esclusiva su Sky al canale 124) alle 20.30, in prima visione assoluta,USA, il competition show che vede protagonisti i famosi mattoncini inventati nel 1932, che da generazioni fanno sognare giovani e adulti. A condurre il programma un presentatore d'eccezione: l'attore Will Arnett (BoJack Horseman, Arrested Development). Ci hanno fatto giocare, ci hanno fatto sognare, ci hanno aiutati a creare meravigliose, alimentando le nostre avventure. Passano le generazioni, i videogiochi la fanno da padrone, ma quei piccoli mattoncini colorati continuano a farci divertire. Diverse squadre di appassionati e costruttori amatoriali di...

