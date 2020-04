Le tre macroaree per la riapertura: l’ipotesi di divisione dell’Italia nella fase 2 (Di venerdì 17 aprile 2020) L’agenzia di stampa ANSA scrive che gli esperti della task force che dovranno fornire al governo gli indirizzi generali per la fine del lockdown per l’emergenza Coronavirus studiano una soluzione che prevede riaperture differenziate per macroaree a seconda della diffusione del contagio, con un monitoraggio ogni 15 giorni per verificare la tenuta del contenimento e, in caso di insuccesso, procedere a nuove chiusure. Le tre macroaree per la riapertura: l’ipotesi di divisione dell’Italia nella fase 2 Stando a questa ipotesi, l’Italia verrebbe sostanzialmente suddivisa in 3 macroaree (Nord, Centro e Sud) in base alla diffusione del contagio. Secondo questa interpretazione laddove la diffusione del virus è maggiore, dovrebbero rimanere misure più stringenti, soprattutto per quanto riguarda la mobilità tra una zona e l’altra, sia ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 17 aprile 2020) L’agenzia di stampa ANSA scrive che gli esperti della task force che dovranno fornire al governo gli indirizzi generali per la fine del lockdown per l’emergenza Coronavirus studiano una soluzione che prevede riaperture differenziate pera seconda della diffusione del contagio, con un monitoraggio ogni 15 giorni per verificare la tenuta del contenimento e, in caso di insuccesso, procedere a nuove chiusure. Le treper la: l’ipotesi didell’Italia2 Stando a questa ipotesi, l’Italia verrebbe sostanzialmente suddivisa in 3(Nord, Centro e Sud) in base alla diffusione del contagio. Secondo questa interpretazione laddove la diffusione del virus è maggiore, dovrebbero rimanere misure più stringenti, soprattutto per quanto riguarda la mobilità tra una zona e l’altra, sia ...

Stando a questa ipotesi, l’Italia verrebbe sostanzialmente suddivisa in 3 macroaree (Nord, Centro e Sud ... Proprio ieri il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro aveva parlato di «tre Italie alle ...

Fase 2, l'Italia divisa in tre macroaree: "Verifica dopo 15 giorni"

Stando a quanto apprende l'Ansa, gli esperti che dovranno fornire al governo gli indirizzi generali per la fine del lockdown stanno lavorando su riaperture saranno differenziate per macroaree a ...

