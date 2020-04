Le stragi le fa la mafia | qui si è curato Parla un medico del Pio Albergo

Leggi su agi

(Di venerdì 17 aprile 2020) Vincenzo Cimino, endocrinologo in servizio al PioTrivulzio ha risposto ad alcune domande poste dall'Agi nel merito di quello che; successo nella struttura durante l'emergenza da Covid-19. La magistratura, parte della politica e alcuni operatori sanitari ipotizzano che da voi ci sia stata una strage silenziosa. Non c'; stata nessuna strage, io che sono siciliano so bene qual; il significato di questa parola. Sentirla usare in riferimento al Pat mi uccide e mi indigna profondamente. Il vero, grande reato; che nessuno sa niente del coronavirus, come dimostra il fatto che, di giorno in giorno, anche le più prestigiose riviste scientifiche si ‘smentiscono'. Siamo in una condizione di sapere e non sapere, da studioso voglio essere provocatorio: io non ho mai letto delle linee guida del Ministero della Salute o dell'Istituto Superiore ...