Le scuole riapriranno a maggio? Lucia Azzolina: “Possibilità lontana”. Tutti gli scenari: cosa succederà alla Maturità? (Di venerdì 17 aprile 2020) Sarà molto difficile tornare a scuola nel mese di maggio. Difficile per non dire improbabile. Questo è il succo dell’intervista che Lucia Azzolina, Minisstro dell’Istruzione, ha rilasciato al Corriere della Sera: “Il Governo prenderà una decisione a giorni ma con l’attuale situazione sanitaria ogni giorno che passa allontana la possibilità di riaprire a maggio. Significherebbe ogni giorno far muovere oltre 8 milioni di studenti“. Le ipotesi attualmente al vaglio sono due: ritorno sui banchi il 18 maggio o permanenza a casa anche dopo tale data. In entrambi i casi Tutti gli studenti verranno promossi ma le pagelle saranno comunque “vere” perché ci potrebbero essere anche delle insufficienze ma lo scenario muterebbe per quanto riguarda l’Esame di Maturità: un rientro in aula (ormai improbabile) ... Leggi su oasport Coronavirus ultime notizie 17 aprile. La ministra Azzolina : “Le scuole non riapriranno a maggio”

