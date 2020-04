Le scene di nudo più famose della storia del cinema

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 17 aprile 2020) Ledinei film non servono solo a farti dimenare sul divano, causare shock o metterti a disagio, a volte sono un ottimo espediente per raccontare qualcosa di importante sullae sui personaggi, e altre volte sono un modo per ribellarsi all'autorità e alla censura. Molti pensano che i nudi siano solo un modo per sessualizzare i film e per venderli, qualcosa per generare morbosità, ma la verità è che ledisono state molto importanti per lae la cultura dele ce ne sono alcune che sono diventati dei grandi classici col passare del tempo. Alcuni nudi hanno aiutato ila progredire, altri hanno cambiato la cultura e hanno spinto un po' più in là i limiti in modo che altri potessero farlo. Nelladelci sono tutti i tipi didi, alcune sono brutali (come quella scena di stupro di ...