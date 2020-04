Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino a giovedì 23 aprile: inizio settimana nuvoloso, poi torna il sereno (Di venerdì 17 aprile 2020) Le Previsioni per i prossimi giorni in Italia secondo il servizio Meteo dell’Aeronautica Militare. Domenica 19 aprile Nord: cielo velato sulla pianura padana. Dal pomeriggio nubi progressivamente più compatte, con deboli precipitazioni diffuse dalla sera su aree pianeggianti di Piemonte ed Emilia-Romagna, a carattere sparso su Veneto e Friuli-Venezia Giulia; annuvolamenti compatti sul resto del nord con deboli precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco sui rilievi di Veneto e Friuli-Venezia Giulia; dalla sera ulteriore aumento della nuvolosità con precipitazioni più diffuse. Centro e Sardegna: molte nubi sulla Sardegna con precipitazioni diffuse in temporanea attenuazione serale; al mattino cielo molto nuvoloso su Toscana, Umbria e alto Lazio e velato altrove. Tendenza a un progressivo aumento della nuvolosità compatta ovunque, con ... Leggi su meteoweb.eu Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per domani : nuvole diffuse ma temperature in aumento - sereno al Sud

Previsioni Meteo Toscana : oggi e domani nuvoloso - possibili piogge da domenica

Previsioni meteo Roma 18 e 19 aprile : bel tempo sabato - pioggia domenica. Temperature in aumento (Di venerdì 17 aprile 2020) Leper i prossimi giorni in Italia secondo il serviziodell’Aeronautica. Domenica 19Nord: cielo velato sulla pianura padana. Dal pomeriggio nubi progressivamente più compatte, con deboli precipitazioni diffuse dalla sera su aree pianeggianti di Piemonte ed Emilia-Romagna, a carattere sparso su Veneto e Friuli-Venezia Giulia; annuvolamenti compatti sul resto del nord con deboli precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco sui rilievi di Veneto e Friuli-Venezia Giulia; dalla sera ulteriore aumento della nuvolosità con precipitazioni più diffuse. Centro e Sardegna: molte nubi sulla Sardegna con precipitazioni diffuse in temporanea attenuazione serale; al mattino cielo molto nuvoloso su Toscana, Umbria e alto Lazio e velato altrove. Tendenza a un progressivo aumento della nuvolosità compatta ovunque, con ...

3BMeteo : Previsioni #meteo per questo weekend su @radiokisskiss al #PippoPeloShow @pelopippo qualche pioggia di passaggio - Publiacqua : RT @amtoscana: Previsioni meteo Toscana - 17/04/2020 10:00 - LAMMA - - Publiacqua : RT @ProtCivileRT: Previsioni #meteo in #Toscana per oggi #17aprile, a cura di @flash_meteo ??Per maggiori dettagli: - judithjaquet : @marcocongiu @Adnkronos Eh, purtroppo ILMETEO fa così da anni. Lo riprendono tutti anche se fa cattiva informazione… - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: #Sole e #caldo nel fine settimana, ma lunedì arriva la #pioggia @Meteotrentino -