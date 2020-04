Le grandi interviste - Giotto Bizzarrini | ' Sono sempre stato un collaudatore'

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 17 aprile 2020) La rassegna Leprosegue con la pubblicazione del colloquio con l'ingegner, fondatore del marchio omonimo e padre di leggendarie sportive del passato, come le Ferrari 250 GTO e Testa Rossa. Nato il 6 giugno del 1926 a Quercianella, in provincia di Livorno, studia ingegneria a Pisa. Dopo la laurea, inizia a lavorare al reparto Sperimentazione dellAlfa Romeo. Nel 1957 passa alla Ferrari, dove diventa capo di Collaudi ed esperienze. Negli anni 60 lavora come progettista consulente per molte Case italiane e diventa imprenditore in proprio, producendo GT leggendarie. Fino a pochi anni fa èprofessore universitario. Lintervista è stata realizzata a Livorno da Gian Luca Pellegrini ed è apparsa per la prima volta sul volume "Quattroruote - profili di eccellenza", pubblicato nel gennaio del 2012. Dicevano i latini che il ...