Le 3 fasi di Donald Trump per riaprire gli Stati Uniti (Di venerdì 17 aprile 2020) (Photo by Alex Wong/Getty Images)Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha presentato, nella serata del 16 aprile, il nuovo piano per una "riapertura graduale" di attività e servizi nella fase post quarantena. Il documento, lungo 18 pagine, contiene delle direttive non vincolanti per i governatori di ogni singolo stato che, volontariamente, decideranno quando e come seguirle in base all'andamento e numero di contagi. Opening up America again – questo il nome del piano che strizza l'occhio al suo celebre slogan elettorale – segna anche la fine delle polemiche dei giorni scorsi tra il presidente e i governatori, primo tra tutti Andrew Cuomo di New York. L'annuncio di Cuomo di un programma di ripresa statale delle attività non era piaciuto a Trump, che aveva affermato di essere l'unico ad avere l'autorità per ...

