Lavoratori Rsa a Regione Lombardia | “Impossibile gestire malati gravi Covid | servono

I Lavoratori delle residenze sanitarie assistenziali della Lombardia hanno sottoscritto un comunicato indirizzato alla Regione per chiedere aiuto nella gestione dell'emergenza Coronavirus. "Le nostre strutture sono comunità assistenziali, non ospedali e soprattutto non terapie intensive - hanno scritto le associazioni di categoria -. gestire un malato di Covid-19 in gravi condizioni va al di là delle nostre competenze, chiediamo che le Ats lombarde identifichino medici specialisti, virologi e infettivologi che vengano in struttura".

Lavoratori di Rsa e addetti alle vendite Video denuncia Cisl : mancano protezioni

Ultime Notizie dalla rete : Lavoratori Rsa Rsa Madonna della Croce, la voce dei lavoratori: "Noi, mandati in guerra senza protezioni" Varesenews Malati nelle Rsa lombarde, Fontana scarica sui tecnici

purché non prescinda mai dalla sicurezza dei nostri cittadini e lavoratori. La condizione ineludibile per parlare di riapertura è che ci sia il via libera della scienza. Se la scienza ci dirà bisogna ...

“Aprite un’inchiesta sui decessi da record nelle case di riposo”: la Cisl pronta a presentare un esposto

«Troppe morti nelle Rsa del Biellese: come federazione sindacale valuteremo eventuali esposti mettendoci ... «Pensiamo che ogni famiglia degli ospiti delle strutture, le lavoratrici e i lavoratori ...

