Laura Pausini | appello allo stato | “Non dimentichiamo chi lavora nello spettacolo”

Leggi su chenews

(Di venerdì 17 aprile 2020)lancia un forteal governo. La cantante chiede a gran voce di non dimenticare tutti coloro cheno nel mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento Getty ImagesIn un lungo post su Instagram, l’amatissima cantante italiana, esprime parole indirizzate al governo. Una richiesta di ascolto per non dimenticare e aiutare anche tutti itori del mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento. Lanon si rivolge soltanto agli artisti stessi, ma a tutti quegli operatori che stanno dietro ad un concerto, i tecnici, i maestri di musica, ecc. Queste le sue risolute parole, in cui inizialmente ringrazia di cuore tutti coloro cheno in prima linea nella lotta contro il Covid-19: “Ogni cosa ha il suo tempo. Ed oggi è ancora il tempo del dolore, per chi non c’è più, delle cure ai malati, e ...