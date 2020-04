L’anziana che muore dopo essere finita nel reparto dei malati di Coronavirus alla Don Gnocchi (Di venerdì 17 aprile 2020) Il Fatto Quotidiano racconta oggi la storia di Maria Felicia Pinto, morta l’8 aprile all‘Istituto Palazzolo Don Gnocchi dopo essere stata ricoverata, nonostante non fosse malata di COVID-19, in un reparto con 39 pazienti su 40 affetti da Coronavirus: Maria Felicia aveva anche la febbre. Aveva anche un “piccolo impegno ai polmoni”: così lo aveva definito il medico di turno dell’Istituto Palazzolo, lo stesso che alla figlia aveva detto, poche ore prima e senza tanti giri di parole: “Signora, parliamoci chiaro, in questo reparto su 40 pazienti 39 sono positivi al Covid, tranne sua madre. Se risultasse ancora negativa al tampone sarebbe meglio saperla a casa che qui dentro”. Maria Felicia morirà la mattina dell’8 aprile, stroncata da una pancreatite necrotica emorragica ma forse anche dal virus contratto proprio al Palazzolo di ... Leggi su nextquotidiano Piero Chiambretti positivo al Coronavirus : ricoverato insieme all’anziana madre - anche lei infetta

