L’amicizia è come l’amore: si trasforma ma rimane (Di venerdì 17 aprile 2020) C’erano una volta le corse tra i fili di erba bagnata e i picnic improvvisati sotto al sole. A quei tempi non potevamo allontanarci poi così tanto perché le nostre mamme ci guardavano dai balconi per assicurarsi che non ci accadesse niente. Noi così piccole, spensierate e anche ingenue non ci curavamo di quei dettagli perché infondo tutto ciò che importava era stare insieme. Crescendo poi, le raccomandazioni delle nostre mamme restavano le stesse anche se poi quando sapevano che eravamo insieme erano più tranquille. Le corse si sono trasformate in passeggiate in riva al mare e poi in sfilate davanti ai ragazzi che ci piacevano per mostrare come avevamo imparato a portare quelle scarpe con i tacchi alti. I nostri primi baci sono avvenuti quasi nello stesso periodo: eravamo entusiaste e confuse, non avevamo idea di quello che ci aspettava e ... Leggi su dilei Sanremo 2020 : come è nata l’amicizia tra Morgan e Bugo (Di venerdì 17 aprile 2020) C’erano una volta le corse tra i fili di erba bagnata e i picnic improvvisati sotto al sole. A quei tempi non potevamo allontanarci poi così tanto perché le nostre mamme ci guardavano dai balconi per assicurarsi che non ci accadesse niente. Noi così piccole, spensierate e anche ingenue non ci curavamo di quei dettagli perché infondo tutto ciò che importava era stare insieme. Crescendo poi, le raccomandazioni delle nostre mamme restavano le stesse anche se poi quando sapevano che eravamo insieme erano più tranquille. Le corse si sonote in passeggiate in riva al mare e poi in sfilate davanti ai ragazzi che ci piacevano per mostrareavevamo imparato a portare quelle scarpe con i tacchi alti. I nostri primi baci sono avvenuti quasi nello stesso periodo: eravamo entusiaste e confuse, non avevamo idea di quello che ci aspettava e ...

mariannamaddalo : RT @PastaStefano: ‘Non c’è distanza fisica che possa impedirci di essere vicine: per me sei molto importante, sei come una nonna’. Sul @qn_… - GlastonburyBan1 : RT @cristinamucciol: La radice della parola #curiosità è #cura. Me ne ricordo ogni volta che un incontro del tutto casuale, in #rete come a… - Nottinghill82 : RT @laLucia82: Ci sono telefonate che sono scambi di vita e di cuore. In momenti come questo sono ossigeno allo stato puro. L’amicizia è un… - Mariposaenparti : RT @laLucia82: Ci sono telefonate che sono scambi di vita e di cuore. In momenti come questo sono ossigeno allo stato puro. L’amicizia è un… -

Ultime Notizie dalla rete : L’amicizia come Finale Amici 2020: chi vincerà tra Gaia Gozzi e Giulia Molino? Corriere della Sera