L’Ambasciata in Portogallo al lavoro per il rientro in Italia dei connazionali (Di venerdì 17 aprile 2020) L’Ambasciata d’Italia a Lisbona di cui Sua Eccellenza l’Ambasciatore Carlo Formosa ricorda che il rientro in Italia è consentito solo ai cittadini Italiani all’estero o gli stranieri residenti in Italia se il rientro è un’urgenza assoluta. È quindi, per esempio, consentito il rientro dei cittadini Italiani o degli stranieri residenti in Italia che si trovano all’estero in via temporanea (per turismo, affari o altro). È ugualmente consentito il rientro in Italia dei cittadini Italiani costretti a lasciare definitivamente il Paese estero dove lavoravano o studiavano (perché, ad esempio, sono stati licenziati, hanno perso la casa, il loro corso di studi è stato definitivamente interrotto). Si rinvia alla pagina “ Per le TRIANGOLAZIONI SU AEROPORTI EUROPEI, stante il blocco dei voli da e verso ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 17 aprile 2020) L’Ambasciata d’a Lisbona di cui Sua Eccellenza l’Ambasciatore Carlo Formosa ricorda che ilinè consentito solo ai cittadinini all’estero o gli stranieri residenti inse ilè un’urgenza assoluta. È quindi, per esempio, consentito ildei cittadinini o degli stranieri residenti inche si trovano all’estero in via temporanea (per turismo, affari o altro). È ugualmente consentito ilindei cittadinini costretti a lasciare definitivamente il Paese estero dove lavoravano o studiavano (perché, ad esempio, sono stati licenziati, hanno perso la casa, il loro corso di studi è stato definitivamente interrotto). Si rinvia alla pagina “ Per le TRIANGOLAZIONI SU AEROPORTI EUROPEI, stante il blocco dei voli da e verso ...

IICLisbona : RT @ItalyinPortugal: Atterrato in Italia il volo speciale @neos_air con a bordo 124 connazionali che si trovavano temporaneamente in #Porto… - avvincentement : @perplimimi Qui è successa una cosa simile e ti premetto che siamo in un paesino, ci conosciamo tutti. Amico blocca… - Cesaria30376066 : RT @ItalyinPortugal: Atterrato in Italia il volo speciale @neos_air con a bordo 124 connazionali che si trovavano temporaneamente in #Porto… - CCIPortogallo : RT @ItalyinPortugal: Atterrato in Italia il volo speciale @neos_air con a bordo 124 connazionali che si trovavano temporaneamente in #Porto… - ItalyinPortugal : Atterrato in Italia il volo speciale @neos_air con a bordo 124 connazionali che si trovavano temporaneamente in… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Ambasciata Portogallo Coronavirus, gli aggiornamenti in Italia e nel mondo. Chiusi i negozi e bar in Italia Corriere della Sera