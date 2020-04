L’allarme di Bankitalia: ogni settimana il lockdown costa 9 miliardi di Pil (Di venerdì 17 aprile 2020) Il bollettino economico di Bankitalia: “Il lockdown costa all’Italia 9 miliardi di Pil a settimana”. ROMA – E’ stato pubblicato il nuovo bollettino economico di Bankitalia. Da via Nazionale è stato precisato come il lockdown sta costando all’Italia 9 miliardi di Pil a settimana. “Il blocco dell’attività economica di questa portata – si legge nel testo citato da Repubblica – comporta una riduzione del Pil annuale di circa lo 0,5%. Le attività commerciali e industriali non ritenute essenziali, e come tali temporaneamente sospese dal Dpcm del 22 marzo, contribuiscono a circa il 28% del totale del valore aggiunto“. I numeri dell’economia Nel rapporto Bankitalia ha evidenziato come nel primo trimestre l’Italia ha perso il 5% del Pil a causa dell’emergenza sanitaria. “Il ... Leggi su newsmondo Coronavirus - l’allarme di Bankitalia : a rischio tenuta famiglie Ue. Goldman Sachs taglia le stime di crescita (Di venerdì 17 aprile 2020) Il bollettino economico di: “Ilall’Italia 9di Pil a”. ROMA – E’ stato pubblicato il nuovo bollettino economico di. Da via Nazionale è stato precisato come ilstando all’Italia 9di Pil a. “Il blocco dell’attività economica di questa portata – si legge nel testo citato da Repubblica – comporta una riduzione del Pil annuale di circa lo 0,5%. Le attività commerciali e industriali non ritenute essenziali, e come tali temporaneamente sospese dal Dpcm del 22 marzo, contribuiscono a circa il 28% del totale del valore aggiunto“. I numeri dell’economia Nel rapportoha evidenziato come nel primo trimestre l’Italia ha perso il 5% del Pil a causa dell’emergenza sanitaria. “Il ...

