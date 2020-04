L’allarme dell’Oms: “Aumento preoccupante dei contagi da coronavirus in Africa” (Di venerdì 17 aprile 2020) L'Africa rischia di diventare il nuovo epicentro dell'epidemia di coronavirus. Già la scorsa settimana i contagi erano aumentati gravemente: oggi si contano 18mila casi nel continente e quasi mille morti in un solo giorno. Nonostante queste cifre siano ancora contenute rispetto ad altre zone nel mondo, in Africa la popolazione deve fare i conti con anche altre difficoltà sanitarie. Leggi su fanpage Coronavirus - l’allarme dell’Oms : “Senza vaccino ci saranno nuove ondate”

Coronavirus - l’allarme dell’Oms : “In Africa 5 posti letto per ogni milione di persone” (Di venerdì 17 aprile 2020) L'Africa rischia di diventare il nuovo epicentro dell'epidemia di. Già la scorsa settimana ierano aumentati gravemente: oggi si contano 18mila casi nel continente e quasi mille morti in un solo giorno. Nonostante queste cifre siano ancora contenute rispetto ad altre zone nel mondo, in Africa la popolazione deve fare i conti con anche altre difficoltà sanitarie.

