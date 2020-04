L’allarme del calciatore sulla ripresa dei campionati: “ho paura di prendere il Coronavirus” (Di venerdì 17 aprile 2020) Si sta lavorando senza sosta per riprendere i campionati, sospesi ormai da più di un mese a causa dell’emergenza Coronavirus. L’obiettivo comune è quello di concludere la stagioni ed assegnare gli obiettivi di scudetto, Champions, Europa League e salvezza. Su questa linea anche la Premier League, ma qualcuno è perplesso sulla possibilità di tornare in campo. Tra questi Willian, calciatore del Chelsea. “Se ricominciassimo a giocare senza tifosi, ma ci fosse un contatto in campo forse potremmo trasmetterci il virus – ha detto alla Associated Press –. Se prendo il virus, poi torno a casa dopo la partita per stare con la mia famiglia lo potrei passare a mia moglie o alle mie figlie. Dobbiamo stare attenti a questo”. Giocare a porte chiuse? “Non è una cattiva idea ma devono sapere molto attentamente cosa ... Leggi su calcioweb.eu Il Coronavirus e il laboratorio di Wuhan - nel 2018 l’allarme delle autorità americane : “Le carenze di sicurezza nello studio sui pipistrelli potrebbero provocare una pandemia”

L'intero movimento del calcio femminile a rischio fallimento : l'allarme lanciato da FifPro

